Amalfi, appalto ambiente al super esperto Nino Gargiulo di Sorrento

Amalfi, un super esperto per il bando che dovrà essere predisposto per i prossimi cinque anni, per il servizio vigili urbani. Nel capoluogo della Costiera Amalfitana, l’incarico è stato dato a un architetto originario di Sorrento, Nin-o Gargiulo, che ha lavorato al nord e in varie aziende di altissimo livello. Inoltre, Amalfi dovrebbe terminare tutti i vari passaggi per quanto riguarda il depuratore, seguiti con attenzione dal vicesindaco Matteo Bottone per l’amministrazione di Daniele Milano.