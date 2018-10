Alta formazione lavorativa a Cava de’ Tirreni. Bando per 60 giovani nel campo della green economy. I particolari

Cava de’ Tirreni. Nell’ambito delle politiche avviate dall’Amministrazione Servalli di sostegno e promozione alla formazione dei giovani e alla creazione di start-up nel campo della green economy, nei giorni scorsi, presso la Mediateca Marte, è stato presentato il nuovo bando, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi FSE POR Campania 2014 2020, per la selezione di 60 giovani che potranno partecipare ai corsi di alta formazione con esperienze di lavoro in azienda.

I giovani residenti nella Regione Campania possono partecipare al Laboratorio 1, articolato in tre percorsi: BUSINESS INNOVATION MANAGER, Management delle risorse economiche, ambientali e sociali, della durata di 100 ore, aperto a 20 giovani dai 25 ai 35 anni in possesso di laurea (anche triennale); INNOVATION TECHNOLOGY EXPERT, Internet of Things – IoT, Domotica e reti intelligenti per sistemi di mobilità, efficienza dei luoghi e turismo sostenibile, della durata di 100 ore, aperto a 20 giovani dai 18 ai 30 anni in possesso di diploma di scuola superiore di II grado; DIGITAL EXPERT, Competenze digitali di base, della durata di 80 ore, aperto a 20 giovani dai 18 ai 25 anni, in possesso di qualsiasi titolo di studio.

I 60 giovani, al termine dei percorsi in aula, prenderanno parte ad un percorso di accelerazione di impresa per un periodo di ulteriori 3 mesi, al termine del quale 18 giovani avvieranno una esperienza di lavoro in azienda per 3 mesi (Laboratorio 3) e 42 giovani daranno vita ad un percorso di incubazione e definizione, in team, di una idea imprenditoriale per la durata di 1 anno.

Alla presentazione, condotta da Attilio Palumbo di Legambiente, ha preso parte il Sindaco Vincenzo Servalli, il Presidente del Consiglio Lorena Iuliano e il Consigliere comunale Eugenio Canora.

“Stiamo investendo molto – afferma il Sindaco Servalli – in questo settore, grazie all’impegno e la professionalità di tanti che ci consentono di intercettare finanziamenti e realizzare progettualità, ricevendo apprezzamenti per il lavoro che stiamo svolgendo e che ci pone come una eccellenza non solo in Campania. A breve inaugureremo anche il primo Bio FabLab del sud Italia che si aggiunge al Green Hub, il centro di formazione già attivo che ospiterà questi corsi”.

Partner del Comune di Cava de’ Tirreni, sono le associazioni Legambiente, Moby Dick, Cava Felix, l’Albero delle Idee, Confindustria Salerno, Ance Salerno e le società Soges, Pform, Marte.

“Questa Amministrazione – afferma il Consigliere Eugenio Canora – si caratterizza anche per questa attività di grande apertura e sostegno alle nuove generazioni, intercettando i bisogni e creando le opportunità per il loro ingresso nel mondo del lavoro in un settore in grande evoluzione e di grandi prospettive e dove le menti migliori possono sviluppare idee e realizzarle nel proprio territorio”

Il modello di domanda di partecipazione da presentare entro il 16 novembre è scaricabile dal sito internet del Comune www.cittadicava.it o sulla pagina www.thegreenhub.org.