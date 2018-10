Allerta meteo a Positano rischio mareggiate , interrotte le vie del mare per Amalfi, Sorrento e Capri. Questa sera diretta facebook nella perla della Costiera amalfitana. Abbiamo verificato di persona il rischio di mareggiate, confermato anche da particolari non di poco conto. I Lucibello hanno ritirato il loro pontile e messo le barche al sicuro. Sul molo le onde cominciano ad alzarsi lentamente. Purtroppo domani, domenica 8 ottobre, c’è una grossa possibilità di pioggia. Bisognerebbe mettere anche il segnale di pericolo rosso sia a Positano che a Praiano per rischi mareggiate.

Foto Ivan Mastro