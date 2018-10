Allerta Meteo in Campania, Aliscafi fermi per Ischia, Procida e Capri da Sorrento. Il mare mosso a Positano in diretta

„Il vento forte, annunciato per la serata di ieri e per la giornata di oggi dai bollettini meteo della Protezione civile campana insieme alle piogge, sta causando i primi disagi sul fronte dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Da ieri sera sono fermi nei porti gli aliscafi di tutte le compagnie private che operano nelle tratte per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa.“

Vie del mare ferme in Costa d’ Amalfi , Salerno, e a Sorrento . Pioggia e strade a rischio in Costiera amalfitana . Faito a Vico equense chiuso ufficialmente.