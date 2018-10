Allegria a Sorrento al Centro Anziani Luigi Fattorusso

Ieri sera, in occasione della giornata dedicata ai nonni, presso il Centro Anziani Luigi Fattorusso di Sorrento, si è tenuta una vera e propria festa, con torta, brindisi e musica. Ad esibirsi il Trio Fulvio PALMIERI (voce e tammorra), Nighi MELLINO (fisarmonica e tastiera), Gianluca PARENTE (percussioni, tamburi e voce), che con la loro musica, hanno rallegrato tutti. Si sono alternate canzoni folkloristiche a melodie più classiche, inserendo anche attimi di poesie e racconti che hanno portato una nota ancora più divertente, coinvolgendo tutti i presenti.

E’ stato bello vedere i nostri nonni riuniti, che si sono divertiti cantando e ballando, proprio come dei ragazzini, ma soprattutto è stato emozionante vedere i sorrisi sui loro volti.

Si è voluto dedicare ai Nonni il 2 ottobre proprio perché sono come Angeli Custodi per i nipotini, ma in particolare per riconoscere ufficialmente il loro ruolo fondamentale nella nostra società.

Viva i Nonni… se non ci fossero, bisognerebbe inventarli!