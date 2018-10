La Costiera Amalfitana è ricca di bellezze, spesso inesplorate, che si trovano soprattutto nell’entroterra. In quel di Tramonti, c’è un giovane di Gete, Teodoro Giunchiglia, che di propria iniziativa compie delle ricerche sulla storia e le tradizioni del paese collinare della Divina. Affamato di voglia di conoscere, armato di macchina fotografica e il blocco per gli appunti, Teo raccoglie i vissuti della Tramonti del passato, condivide queste storie su Facebook pubblicando contenuti che gli consentono di raggiungere altre storie.

Dopo le ricerche su una caserma nella sua frazione in via Cardamone (alle spalle della Chiesa di S. Michele Arcangelo), Teo è entrato in contatto anche con i proprietari della vecchia caserma di Tirro (una località che si trova nella frazione Campinola, nei pressi di via Casa Vaccaro, ndr), svelando sui social le meraviglie di questa casa patrizia che negli anni ’20 del secolo scorso fu adibita a Caserma dei Reali Carabinieri. Vi lascio alla minuziosa descrizione di Teo Giunchiglia, che anche in questa occasione, ha svolto un lavoro certosino.

