Alberto Angela nominato cittadino onorario di Pompei

Si dice emozionato Alberto Angela, proprio così lui commenta il fatto di essere stato nominato cittadino onorario di Pompei per via del documentario andato in onda su Rai 1 sulla fantastica città Campana, reperto archeologico, invasa dal vesuvio. E’ riuscito perfino ad intuire la data di eruzione del vulcano napoletano. Un lungo lavoro, una grande passione, un grande studio perdurato per 25 lunghi anni basandosi sul confronto di qualunque cosa uscisse fuori. Mi verrebbe da dire quasi una mente superiore. Ricercatore, giornalista e divulgatore scientifico di grande classe ed intelligenza ed intrattenitore di grande spessore di Rai 1. Le sue trasmissioni sono realizzate con grande rigore scientifico, tra l’altro conosciuto anche a livello internazionale. Angela ha dimostrato non solo di essere un mero studioso ma anche di essere attaccato particolarmente alla nostra terra; ci è tornato spesso e ha avuto sempre rispetto e profonda ammirazione per Pompei. Questo riconoscimento esprime l’orgoglio di una città verso di lui e la totale riconoscenza. L’amministrazione comunale del comune napoletano vuole annoverarlo tra i più illustri cittadini della storia. Del resto, su di un palco montato tra il Santuario dedicato alla Madonna del Rosario ed il Palazzo del Comune, in piazza Bartolo Longo, è stato applaudito praticamente da tutti: adulti, giovani e bambini.