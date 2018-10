Al Tramonto d’Oro una esperienza unica in Costiera Amalfitana.

Dal 1952, a Praiano, la famiglia Esposito accoglie i suoi ospiti provenienti da tutto il mondo in questo luogo dalla bellezza ineguagliabile. Dove tutto si lascia ricordare. L”unicità del panorama, un mare dai mille riflessi , una natura circostante ricca di profumi e colori che oltre alla squisita ospitalità si sposano con la mediterraneità di una cucina che può riservare sapori inaspettati

Non può considerarsi completamente appagante la straordinaria ed incomparabile esperienza del percorrere la Costiera Amalfitana senza aver fatto visita al prestigioso ristorante-hotel “Tramonto ‘ d’Oro” a Praiano. Incastonato nel verde della montagna che imperiosa tende in un mare dai mille riflessi, nel cuore della famosa Costa d’Amalfi ,sorge questa splendida e rinomata struttura. Tramonto d’Oro,così denominato perché dalle sue terrazze tra cielo e mare si può ammirare qualcosa di unico. Un ritratto dall’estrema bellezza dell’intera costiera con lo sfondo uno scorcio dell’Isola di Capri, con i suoi caratteristici faraglioni, dove il sole baciando un mare cristallino offre stupendi tramonti in ogni stagione dell’anno. Uno scenario unico al mondo, che vede in primo piano protagonisti uno scorcio della penisola sorrentina, la splendida Positano e gli isolotti de “Li Galli”. In posizione centrale ma allo stesso tempo tranquillo, la struttura è stata realizzata in tipico stile mediterraneo. Un ottimo esempio di abilità architettonica che si fonde perfettamente con un paesaggio di inestimabile bellezza, dichiarato dall’UNESCO, patrimonio mondiale.

La storia del Tramonto d’Oro trae le sue origini dal lontano 1952, quando Donato Esposito e sua sorella Carmelina, inaugurarono il bar Tramonto d’Oro, diventato più tardi ristorante e poi albergo. L’azienda di famiglia è gestita tuttora con dedizione dalla moglie del fondatore, Teresa De Luca e i suoi figli: Carmela, Emilia e Raffaele. La parola continuità è per la famiglia Esposito una parola chiave, tanto che quest’anno si festeggiano i 66 anni di attività. Durante i quali con estrema puntualità e come tuttora accade, la struttura viene curata con continui miglioramenti ed adeguamenti per renderla sempre più funzionale e accogliente. In modo tale da offrire con sapiente professionalità: qualità, servizi e ospitalità ad una clientela, sempre più spesso di ritorno, proveniente da ogni angolo del mondo. La struttura, grazie ad una gestione sempre attenta alle problematiche ambientali, nel corso degli anni ha ricevuto e spesso riconfermato sia la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001, che il certificato di qualità per l’erogazione di servizi alberghieri, ristorazione e bar secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

L’Hotel dispone di 40 camere, affacciate sulle splendite acque del Tirreno, ognuna con un arredamento e uno stile individuale. Molte delle quali decorate con la ceramica artistica, dipinta a mano, di Vietri.

Il Ristorante offre una vasta scelta di specialità locali legate alla tradizione mediterranea Basata su ricette semplici e genuine, la cucina, basata su ingredienti ispirati dalla storia di questo fantastico territorio, soddisfa ogni tipo di esigenza dietetica. Le proposte dello chef Ciro D’Urso e dei suoi validi collaboratori Pasquale Parlato e Salvatore Maiolo, si basano su prodotti genuini e sempre freschi. I veri piatti della tradizione, preparati con i migliori ingredienti locali, appositamente selezionati per garantire la massima espressione culinaria di ogni ricetta.

Il menù è un viaggio tra i profumi, i sapori e i colori della Costiera Amalfitana e le squisite creazioni sono il punto di arrivo di una continua ricerca dell’eccellenza che inizia proprio dalla qualità dei prodotti. Pescato del giorno, verdure di stagione, pasta di Gragnano e frivolezze della pasticceria, abbinati a vini locali consigliati dalla discreta attenzione del maitre Giuseppe D’Urso sono le proposte del Tramonto d’Oro che, a pranzo e a cena, diventa la “domus” dei sapori della Costa d’Amalfi.- 26 ottobre 2018 – salvatorecaccaviello