Agerola, Silvio Imperati: “Accordo per rendere partecipi tutti i candidati non eletti”

Attraverso un post su Facebook, Silvio Imperati ha annunciato l’accordo con Matteo Florio e i rappresentanti del movimento civico “Per Agerola” per rendere partecipi alla vita politica tutti i candidati non eletti. Ecco il post completo:

“In una “calda” notte di primavera con una cerchia di amici ponevamo le basi per un ricambio generazionale nella vita politica comunale. Tra un gruppo di amici giovani e meno giovani si metteva nero su bianco un accordo amichevole per voler rendere partecipe l’intera squadra della lista elettorale “PER AGEROLA”.

Ora che si avvicina il 31 dicembre 2018 da amici non faremo come i politici di professione che promettono e non mantengono gli impegni presi! Da persone serie darete forza e concretezza a quel patto generazione posto alla base della compagine elettorale, dimostrando a voi stessi ed agli elettori il servizio disinteressato che avete prestato alla collettività senza nessun attaccamento alla sedia e continuando a dare il vostro apporto costruttivo per porre le basi per il prosieguo di un progetto politico.

Tutti noi siamo pronti a dare quel contributo spassionato e disinteressato che ci ha sempre contraddistinto, rimanendo a disposizione dell’intera cittadinanza per costruire ciò che in democrazia si chiama alternanza.

Ognuno di noi rappresenta un pezzetto di elettorato agerolese e tutti insieme rappresentiamo il nostro amato paese! Con stima e affetto saluto le amiche e gli amici della lista PER AGEROLA. SILVIO IMPERATI”.