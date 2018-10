Agerola, rapina nella notte a Bomerano: coinvolto un anziano. “Servono più controlli”

Rapina nella notte ad Agerola, zona Bomerano. Ancora non si conoscono dettagli precisi, ma a stando a quanto è trapelato pare che sia rimasto coinvolto un anziano: l’uomo sarebbe stato difatti aggredito in casa. La voce è circolata sui gruppi social e ne ha parlato anche il rappresentante della Lega agerolese Massimiliano Cuomo. Questo il post da lui pubblicato su Facebook:

“Non so se tutti sono al corrente della rapina e conseguenti percosse subite dalla vittima in località Bomerano, al fine di sembrare ripetitivo sono sempre più dell’idea che va aumentata la sicurezza e i controlli soprattutto notturni per aumentare la tutela dei cittadini, soprattutto di quelli che abitano in zone periferiche alle strade principali (come in questo caso dell’anziano signore) che spesso possono finire nel mirino di questa gentaglia”.

Tante le persone che si sono accodate al suo pensiero generale: ci vogliono più controlli e bisogna agire in fretta in tal senso.