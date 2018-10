Agerola, rapina di Bomerano: si intensificano le indagini. Ricerche serrate dei Carabinieri

Si intensificano le indagini per trovare i colpevoli della violenta rapina perpetrata ai danni un 70enne di Agerola alcune settimane fa. I Carabinieri stanno cercando gli aggressori con controlli serrati: negli ultimi due giorni è stato passato al setaccio tutto il territorio di Agerola e sono stati interrogati diversi sospettati. La volontà è quella di riuscire a scoprire gli autori della malefatta al più presto possibile. Si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ricordiamo, due uomini si erano intrufolati nella villa di via dei Campi dove risiedeva il malcapitato (il quale vive da solo): i malviventi hanno legato il 70enne ad una sedia, e hanno cominciato a colpirlo con pugni e calci. A quel punto uno dei rapinatori ha cominciato a rovistare in casa alla ricerca di contanti e preziosi: vengono sottratti circa 800 euro. L’uomo, dopo la fuga dei due rapinatori, riesce ad avvertire un parente, il quale lo soccorre e lo porta all’ospedale San Leonardo: per lui forte shock e varie contusioni.