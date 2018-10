Agerola. Questa sera, per la Notte della Luna, l’Astrocampania permetterà di osservare il cielo con i telescopi

Oggi in tutto il mondo si celebra il Moonwatch party ed anche in Italia si sono organizzati molti eventi. Ad Agerola l’Astrocampania con il Comune ha organizzato una serata pubblica presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo. Chi lo desidera potrà aver l’occasione di ammirare la Luna con il telescopio. E sarà possibile anche osservare Saturno, Marte oltre ad assistere a delle interessanti videoproiezioni a tema con gli esperti. La serata tipicamente estiva permetterà di vivere un’esperienza emozionante e magica. Quindi l’appuntamento è ad Agerola per trascorrere una serata con il naso all’insù.