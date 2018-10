Agerola, Palazzetto dello sport: concessa la gestione dell’impianto polivalente

Agerola. Si è conclusa la lunga telenovela del Palazzetto dello sport, situato nella frazione di Campora. L’amministrazione guidata da Luca Mascolo, con delibera di giunta n. 116 del 12 ottobre 2018, ha concesso la gestione dell’impianto polivalente alla “Massa Lubrense nuoto ASSD srl”.

La società massese, è stata l’unica ad aver partecipato al procedimento aperto di affidamento di gestione del complesso, attraverso il bando che è stato indetto lo scorso gennaio. L’affidamento è avvenuto dopo due procedure, una aperta e una negoziata, che non sono andate in porto. Il Palazzetto intitolato all’ex sindaco Alfonso Criscuolo, dopo l’inaugurazione avvenuta nel 2015 con la presenza dell’ex ministro Maria Elena Boschi, finalmente potrà essere fruibile, grazie alla gestione di questa società, in possesso dei requisiti per rendere funzionante la struttura.