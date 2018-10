Agerola, mancanza di etichette: i NAS sequestrano 150 kg di dolci in una pasticceria

Mega operazione dei NAS ad Agerola questa mattina. Dopo un controllo, i militari del Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma hanno sequestrato circa 150 kg di dolci presso una pasticceria di via Miramare. In particolare, si tratta di biscotti vari e diverse torte completamente privi di etichette necessarie per una questione di tracciabilità, ovvero il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e fa in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, vengano lasciate opportune tracce.

I Carabinieri hanno anche provveduto ad inviare una diffida per l’eliminazione delle non conformità dovute a mancata notifica di locali deposito in uso ed irregolarità documentali relative alla conduzione dell’attività.