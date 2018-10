Agerola, gli auguri del Sindaco e del Vice a Clorinda Acampora, ultracentenaria

La speranza di vita media in Italia è di 84.84 anni. A voler essere più precisi è di 83.80 per gli uomini e di 85.50 per le donne. Siamo al terzo posto nella classifica mondiale per aspettativa di vita, dietro soltanto al Principato di Monaco e al Giappone. Insomma le donne italiane sono tra le più longeve al Mondo. Ma, si sa, dopo gli 80 la vita diventa un po’ più difficile per tutti e superare anche lo scoglio dei 90 è un’impresa davvero ardua. Figuriamoci, poi, quello dei 100!

Le eccezioni ci sono sempre. Una di queste è Clorinda Acampora, agerolese verace, nata e cresciuta nel paesino dei Monti Lattari. Ieri Clorinda ha compiuto 103 anni. Tripla cifra per la donna venuta al Mondo ad Agerola il 27 ottobre del 1915. Una persona eccezionale nel vero senso della parola che, nonostante l’età, mantiene il sorriso. Proprio in virtù del fatto che superare la soglia dei 100 è un’impresa straordinaria, ieri il Sindaco Luca Mascolo e il Vice Sindaco Andrea Buonocore sono andati a fare visita a Clorinda e alla sua famiglia per consegnarle una targa celebrativa a nome di tutta l’amministrazione comunale.

“Che il suo sorriso e il suo coraggio di centenaria sia augurio di benessere e serenità per la sua famiglia e per tutta la comunità agerolese” recita l’attestato. Anche noi della redazione di Positanonews ci uniamo agli auguri e speriamo che in futuro tra gli agerolesi e le agerolesi ci siano sempre più vite straordinarie come la sua.

(Foto prelevate dal profilo Facebook del Sindaco Luca Mascolo)