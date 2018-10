AGEROLA FESTEGGIA I 103 ANNI DI NONNA CLORINDA E SONO DUE, IL SEGRETO NELL’ARIA BUONA E VITA SANA

Grande festa ad Agerola in casa Acampora per i 103 anni di Clorinda . Con i figli i parenti anche il sindaco Mascolo che ha voluto festeggiare insieme a Clorinda questa festa. Auguri anche da tutta la redazione di Positanonews. Con Viriginia Russo, anche lei a 103, sono due, per il momento, gli ultracentenari nel paese dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera amalfitana. Il segreto nell’aria buona e vita sana.. oltre che ai prodotti genuini..