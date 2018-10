Il maltempo che ha causato danni e perfino morti nel Sud Italia non ha risparmiato i Monti Lattari. Come se non bastasse la chiusura del Ponte San Marco a compromettere la circolazione da Napoli in direzione delle due Costiere, il vento ha ulteriormente peggiorato la situazione. Ad Agerola ci segnalano diversi rami più o meno grossi caduti in strada in tutte le frazioni del paese. Nel Senso Unico a San Lazzaro alcuni automobilisti hanno fatto da sé e hanno tolto dalla carreggiata rami molto ingombranti caduti a causa del vento. La situazione è ben più complicata nei pressi del Tunnel del Traforo, insomma al confine tra Agerola e Pimonte. Proprio a pochi metri dall’ingresso della breve galleria ci segnalano un albero caduto su un camion, fermo al centro della strada, che ha bloccato completamente il traffico.

Al momento sono in azione per la rimozione dell’albero, il sindaco Tommaso Naclerio, Maurizio Fusco il comandante della polizia municipale e i carabinieri di Agerola insieme a 20 volontari

A PRESTO PER AGGIONAMENTI.