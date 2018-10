Agerola, crisi politica nella minoranza. Imperati rivendica il turnover

Agerola. Il gruppo consiliare di minoranza Per Agerola, sta soffrendo una crisi politica. Il fronte dell’opposizione è frammentato, ed a smuovere la situazione è il primo dei non eletti Silvio Imperati. I problemi sono sorti con la fuoriuscita di Rosario Apuzzo, che con la costituzione del gruppo Forza Agerola, non ha mantenuto la promessa di attuare un turnover dei consiglieri.

“Dall’epoca di mio nonno, a cui va il mio più sincero affetto e il mio più caro ricordo, ho imparato che una volta i patti venivano stipulati e onorati con una stretta di mano. – scrive Imperati su Facebook – Noi nell’era digitale e di azzeccagarbugli, i patti vengono sottoposti ai fogli di carta di castagno, con penna e calamaio,

ignorando quelle sacre strette di mano.”

“Ora che i tempi sono maturi, i silenzi assordanti aumentano e gli amici sfuggono dribblando, degni del miglior Maradona, ed evitando di mettere sul tavolo della discussione l’accordo stipulato e firmato. Ma il silenzio è da decifrare come assenso?”. Con questo interrogativo, rimasto ancora senza risposta, c’è una rivendicazione di quel patto in cui, a priori, fu stabilito l’ingresso in consiglio comunale anche a candidati non eletti.