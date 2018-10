Agerola blitz dei carabinieri in un locale, Sorrento al comune. In Costiera amalfitana droga e stalker molte ipotesi vanno vagliate

Agerola blitz dei carabinieri in un locale, come in Costiera amalfitana molte ipotesi vanno vagliate. L’altro ieri sera i carabinieri in un noto locale del comune dei Monti Lattari, fra sabato e domenica scorsa, verso le cinque / sei del mattino , a Positano , sulla spiaggia , sempre in settimana a Maiori. A Positano una causa per stalker subito con un’udienza il 12 aprile. Alla vista degli uomini dell’arma in Costa d’ Amalfi o sui Monti Lattari arrivano subito le segnalazioni in redazione, camorra, violenza sessuale, droga, sono molte le ipotesi che ci vengono fatte dai tanti segnalatori. A Sorrento un intervento della Guardia di Finanza al Comune ieri mattina. Insomma arriva di tutto . E ci dicono che non parliamo o scriviamo per chissà quale motivo. Intanto vi assicuriamo che se esce qualcosa di grave, che viene confermato dalle Procure di Salerno, Torre Annunziata, Napoli o altre della Campania che riguardano la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, visto che ci occupiamo anche della Costa di Sorrento con Amalfi e il Cilento, ve lo facciamo sapere. Con gli anni cerchiamo di dare notizie quanto più possibile certe, cerchiamo di correggere gli errori , dovuti da informazioni date errate e dalla fretta a causa del moltiplicarsi delle fonti, ma noi siamo storici e non possiamo dare notizie se non abbiamo qualche elemento più certo. Molte cose vanno documentate e devono aver riscontri per essere pubblicate

Pubblicheremo con i comunicati ufficiali o se volete fare una lettera voi o mandate foto e documenti o notizie certe a direttore@positanonews.it 3381830438