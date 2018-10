Agerola, apre i battenti il cantiere del nuovo Stadio Comunale

Agerola. Buone notizie corrono dalla Svizzera dei Monti Lattari. Questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Stadio Comunale, che sarà realizzato in località San Lorenzo, a pochi passi dall’attuale campo sportivo San Matteo, ubicato ugualmente a Bomerano. “Si lavora in silenzio e si macina gioco per … mettere la palla in porta!” , ha dichiarato entusiasta il sindaco di Agerola, Luca Mascolo.

Il nuovo Stadio Comunale, con annesso ‘polo sociale’, oltre ad ospitare le partite casalinghe della squadra di calcio di Agerola, sarà realizzato per accogliere in futuro il ritiro estivo o invernale di squadre più blasonate, che militano in leghe professionistiche. L’idea di base è quella di incentivare una nuova affluenza turistica nel paese che guarda alla Costa d’Amalfi, creando un intreccio interessante tra calcio e turismo.