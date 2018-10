Cava dè Tirreni, Juvenilia d’oro nella Ginnastica Ritmica

Iniziata l’attività agonistica di ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, con la disputa del Campionato Regionale di Squadra Allieve Gold ad Angri, ben organizzato dalla locale società Evoluzione Danza. Nella Gold 1 successo della Juvenilia Cava dè Tirreni di Elvira Viscito davanti alla Floros Salerno di Rosa Pierri. Nella Gold 2 primo gradino del podio per la Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi che ha preceduto nell’ordine la Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, l’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara, l’Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo, la D&G Metelliana di Daniela Iantorno, la Raffa Napoli di Carmen Niro, la Partenope Napoli di Roberta Parisi, l’Euritmia S. Nicola La Strada di Maria Bruni. Nella Gold 3, infine, la vittoria è andata alla Poseidon che ha preceduto la Gymacademy Ritmica, l’Anfra Sport di Valeria Artiano, la Partenope di Daniela Della Bruna, la Floros di Roberta Rispoli, la Sincronia Vomero Napoli di Simona Scalella e la Lasisì Battipaglia di Filomena Domini. Tutte qualificate, ad eccezione di Euritmia e Lasisì, per la fase interregionale in programma a fine mese a Viareggio.

Rosario Pitton