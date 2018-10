4 NOVEMBRE 2018, elenco di tutti i musei gratuiti a Napoli

Domenica 4 Novembre musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali

Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94, in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Ecco l’elenco completo:

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Teatro romano di Misenum

via Sacello degli Augustali – Bacoli

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 081 8541469; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 081 8541469)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

via Plinio, 4 – Pompei

Orario: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00 -19.30, Sabato e Domenica 8.30 -19.30; Novembre-Marzo: Lunedì-Venerdì 9.00-17.00, Sabato e Domenica 8.30-17.00; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00 – 18.00, Sabato e Domenica 8.30 -18.00; Novembre-Marzo 9.00-15.30; Sabato e Domenica 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ercolano

corso Resina, 187 – Ercolano

Orario: Lunedì-Domenica: Aprile-Ottobre 8.30-19.30; Novembre-Marzo 8.30-17.00 ; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre 8.30-18.00; Novembre-Marzo 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina

Viale Villa Regina, 1 – Boscoreale

Orario: Lunedì-Domenica, Aprile-Ottobre 8.30-19.30; Novembre-Marzo 8.30-17.00; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis

via Sepolcri – Torre Annunziata

Orario: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00 -19.30, Sabato e Domenica 8.30 -19.30; Novembre-Marzo: Lunedì-Venerdì 9.00-17.00, Sabato e Domenica 8.30-17.00 Chiusura settimanale: ; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre: Lunedì-Venerdì 9.00 – 18.00, Sabato e Domenica 8.30 -18.00; Novembre-Marzo 9.00-15.30; Sabato e Domenica 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Sacello degli Augustali

via Miseno – Bacoli

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 081 5235035; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 081 5235035)

Parco e Tomba di Virgilio

salita della grotta, 20 – Napoli

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 8.30-14.10 (dal 18 giugno 2018) Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-13.40; Prenotazione: Nessuna

Parco di Capodimonte

via Miano, 4 – Napoli

Orario: Lunedì-Domenica: Novembre-Gennaio 6.00-17.00; Febbraio-Marzo e Ottobre 6.00-18.00; Aprile-Settembre 6.00-19.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

via Monte di Cuma, 3 – Pozzuoli

Orario: Lunedì-Domenica 9.00- un’ora prima del tramonto; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle terme di Baia

via Sella di Baia, 22 – Bacoli

Orario: Martedì-Domenica 9.00- un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Reale di Napoli

piazza del Plebiscito, 1 – Napoli

Orario: Giovedì-Martedì 9.00-20.00; Sala Dai (Sala per l’accoglienza del pubblico con disabilità, itinerario tattile): Lunedì-Venerdì 9.00-14.00, su prenotazione Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 081 5808252 per Sala “Dai” )

Museo storico archeologico di Nola

via Senatore Cocozza, 2 – Nola

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Riviera di Chiaia, 200 – Napoli

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-17.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-16.00; Prenotazione: Nessuna

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

via Cimarosa, 77 – Napoli

Orario: Museo:Mercoledì-Lunedì 8.30-17.00; Parco: Aprile-Ottobre 8.30-19.00; Novembre-Marzo 8.30-17.15 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-16.15; Prenotazione: Nessuna

Museo di Capodimonte

Orario: Giovedì 8.30-22.30; Venerdì-Martedì 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Napoli

piazza Museo Nazionale, 19 – Napoli

Orario: Mercoledì-Lunedì 9.00-19.30 (in agosto l’orario di apertura può subire variazioni) Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00 ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei

via Castello, 39 – Bacoli

Orario: Martedì-Domenica 9.00-14.20 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-13.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide

via Serapide – Pozzuoli

Orario: Lunedì, Mercoledì-Domenica 9.00- un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Nessuna

Grotta Azzurra

via grotta Azzurra – Anacapri

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-tramonto; Orario biglietteria: Lunedì-Domenica 9.00-tramonto; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Liternum

via Circumvallazione esterna – Giugliano in Campania

Orario: Temporaneamente chiuso ; Prenotazione: Nessuna

Certosa e Museo di San Martino

largo San Martino, 5 – Napoli

Orario: Giovedì-Martedì 8.30-19.30; alcune sezioni del Museo sono visitabili con visite accompagnate ad orario Chiusura settimanale: Mercoledì ; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Certosa di San Giacomo

via Certosa – Capri

Orario: Giugno-Luglio: Martedì-Giovedì 10.00-17.00; Venerdì-Domenica 10.00-18.00 Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Martedì-Giovedì 10.00-16.30; Venerdì-Domenica 10.00-17.30; Prenotazione: Nessuna

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

via Tito Angelini, 22 – Napoli

Orario: Castello: Lunedì-Domenica 8.30-19.30; Museo: Lunedì, Mercoledì-Domenica 9.30-17.00 Chiusura settimanale: Martedì (solo Museo); Orario biglietteria: Castello 8.30-18.30, Museo 9.30-16.15; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”

via Ripa di Cassano – Piano di Sorrento

Orario: Martedì-Domenica 9.00-18.50 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium nazionale di Boscoreale

Viale Villa Regina, 1 – Boscoreale … scopri come arrivare

Orario: 8.30-19.30 (orario in vigore da 1/04/2017 al 31/10/2017); Orario biglietteria: 8.30-18.00 (orario in vigore dal 1/04/2017 al 31/10/2017); Prenotazione: Nessuna

Complesso dei Girolamini

via Duomo, 142 – Napoli .

Orario: Lunedi, Martedi, Giovedi, Venerdi 8.30-19.00; Sabato e Domenica 8.30-14.00 Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: Lunedi, Martedi, Giovedi, Venerdi 8.30-18.00; Sabato e Domenica 8.30-13.00; Prenotazione: Nessuna

Crypta Neapolitana

Salita della grotta, 20 – Napoli

Orario: dalle 9 alle 18; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico Sommerso di Gaiola

Discesa Gaiola, scogliera – Napoli

Orario: dal martedì alla domenica zona di riserva integrale: 1 ottobre-31 marzo: 10.00-14.00; 1 aprile- 30 settembre: 10.00-16.00. Per prenotazioni e visite guidate contattare il Centro visite (081.2403235) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco monumentale di Baia

via Bellavista, 37 – Bacoli

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 081 8041349 o +39 081 8040430 ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 081 8041349 +39 081 8040430 )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Tempio c.d. di Diana

piazzetta Alcide De Gasperi – Bacoli

Orario: Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Pompei – Villa Arianna

Località Varano – Castellammare di Stabia

Orario: Lunedì-Domenica: Aprile-Ottobre 8.30-19.30; Novembre-Marzo 8.30-17.00; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre 8.30-18.00; Novembre-Marzo 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Villa Jovis

via Tiberio – Capri

Orario: Lunedì-Domenica 10.00-19.00; Orario biglietteria: 10.00-18.15; Prenotazione: Nessuna; Temporanemente chiuso (01/01/2018-28/02/2018) per Per carenza di personale

Parco archeologico di Pompei – Villa San Marco

via passeggiata archeologica – Castellammare di Stabia

Orario: Lunedì-Domenica: Aprile-Ottobre 8.30-19.30; Novembre-Marzo 8.30-17.00; Orario biglietteria: Aprile-Ottobre 8.30-18.00; Novembre-Marzo 8.30-15.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico di Pithecusae – Villa Arbusto

Corso Angelo Rizzoli, 210 – Lacco Ameno

Orario: Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17 Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Percorso archeologico del Rione Terra

Rione Terra – Pozzuoli

Orario: È possibile visitare il sito nei giorni di sabato, domenica e festivi con ingresso ogni ora dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30; Prenotazione: Obbligatoria

Museo della Biodiversità – CITES

via Dei Sepolcri, 15 – Gragnano

Orario: visite su appuntamento per info: – Catello Filosa 0818795630 – Giovanni Calogero 0818716592 – 3897977502; Prenotazione: Nessuna

