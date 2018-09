Ylenia Carrisi è viva, gli ultimi avvistamenti.

In queste ultime settimane la vicenda della figlia di Al Bano e Romina Power è tornata alla ribalta per delle clamorose dichiarazioni fatte da un agente di polizia. Secondo quest’ultimo Ylenia è ancora viva e si trova in un convento. Per il momento i genitori della Carrisi non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Resta il fatto che qualche giorno fa a ‘Domenica In’ di Mara Venier, la cantante si è molto emozionata quando ha visto una foto di Ylenia.

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, è scomparsa in circostanze misteriose da ormai ben 24 anni; della primogenita di casa Carrisi non si hanno mai più avuto notizie, anche se mamma Romina non ha mai smesso di cercarla, lanciare appelli e sperare che se Ylenia è ancora viva, possa un giorno tornare a casa. Un certo Marck Beck sarebbe l’ultima persona che avrebbe visto Ylenia Carrisi e in tutti questi anni, l’uomo ha sempre sostenuto che la famosa sera della scomparsa la ragazza sarebbe andata a Sain Augustine in Florida dove era in programma un raduno hippy. Altre fonti, riconducono gli ultimi contatti della Carrisi con il sassofonista Alexander Masakela, con cui Ylenia aveva instaurato un rapporto di amicizia, era molto abile ad ingannare delle ragazze con le stesse caratteristiche della Carrisi e il 6 gennaio 1994 morì annegata nel fiume Mississippi una giovane molto simile alla figlia di Al Bano e Romina; dopo una serie di indagini però si scoprì che si trattava di Suzanne Broke Javins del West Virginia, amica di Marc Beck.