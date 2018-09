Weilheim in Oberbayem. Alta Baviera. Germania. Stadtmuseum. Strutture del pensiero, forme del sentire con opere di Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrottelli, Gisela Robert.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrottelli, Gisela Robert in mostra allo Stadtmuseum di Weilheim in Oberbayem, dall’8.9.2018.

Strutture del pensiero, forme del sentire

Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrottelli, Gisela Robert

Stadtmuseum di Weilheim in Oberbayem

A cura di Gabriele Simongini

8 SETTEMBRE – 14 OTTOBRE 2018

Inaugurazione 8 Settembre ore 11,00

Orari d’apertura: da Martedì a Sabato 10,00 – 17,00 – Dom. 14,00 17,00 – Lunedì chiuso.

Dr. Tobias Güthner Museumsleitung Marienplatz 1, 82362 Weilheim in OB Postanschrift: Admiral-Hipper-Straße 20 Tel. 0881/682-602

Ecco una scheda sull’evento:

Il ruolo fondamentale della ricerca, appartata, rigorosa e libera dalle mode, accomuna, pur nelle reciproche differenze, le opere di Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrottelli, legati al movimento MADI internazionale e Gisela Robert, la cui pittura ha una matrice gestuale e informale. Ed è quanto mai significativo che queste opere, incentrate su articolate e multiformi modulazioni dell’astrattismo, vengano esposte nell’Alta Baviera, dove fra il 1908 e il 1909 Wassily Kandinsky gettò le basi per la nascita della pittura astratta. Nella dialettica fra esprit de géométrie ed esprit de finesse i quattro artisti sono accomunati da quell’identità mediterranea e specificamente, in senso alto ed ampio, partenopea che innerva i loro percorsi: se in Mancino, Milo e Perrottelli essa è innata, nella Robert è acquisita per via di una pluridecennale consuetudine di vita e lavoro stabilita con Napoli. E’ tipicamente e mirabilmente partenopea la capacità esuberante di far dialogare e riconciliare i contrasti, tanto da non farli più apparire come tali, proprio come avviene in questa mostra. Essi sono accomunati dal fare riferimento a due temperie, pur diversissime, nate praticamente nello stesso momento dalla reazione agli sconvolgimenti tragicamente epocali della seconda guerra mondiale, dell’Olocausto, della bomba atomica: il MADI (Materialismo Dialettico) prese il via il 3 agosto 1946 all’Instituto Francés de Estudios Superiores di Buenos Aires con la sua prima esposizione ideata dall’uruguayano Carmelo Arden Quin, mentre l’Informale, a cui, mutatis mutandis, si lega l’arte di Gisela Robert, si può considerare avviato già nel 1945, con le celebri tre mostre parigine di Dubuffet, Fautrier e Wols, che in qualche modo aprirono la strada alla successiva, geniale elaborazione teorica di “un art autre” o “art informel” creata da Michel Tapié. Come scrive Simongini in catalogo, “nelle loro profonde ragioni formative, tutti e quattro gli artisti sono accomunati dalla totalità psicofisica del gesto creativo, che in Mancino, Milo e Perrottelli si fa perlopiù atto costruttivo, oggettuale e quasi fabbrile, in senso alto, mentre nella Robert si invera nella sua natura di appendice “organica” e corporea. Per i primi tre le opere strutturano i meccanismi fondamentali del pensiero mentre per Gisela Robert danno forma a quelli del sentire”. Mancino, Milo e Perrottelli fanno in modo che la pittura diventi una sostanza permeabile osmoticamente alla scienza, alle nuove tecnologie, al design, trasformandola in “pittura hi-tech”, abbandonando come supporto la tela ed usando tra gli altri il plexiglas, il forex, l’alluminio, materiali industriali e “freddi”. La Robert traccia con impetuosa vitalità una scrittura immaginaria in cui resta ben salda una struttura segnico-cromatica votata comunque ad un’esigenza di ordine palpitante. Come nota ancora Simongini, “potremmo immaginare di vedere la sua azione gestuale e impulsiva, danzante e poetica, ricomporsi e rinserrarsi nei congegni formali, hi-tech, di Mancino, Milo o Perrottelli, oppure, al contrario, questi ultimi, investiti da un’improvvisa tempesta emotiva, potrebbero aprirsi ai sommovimenti inquieti di segni e colori “senzienti”. Per tutti e quattro, infatti, la pittura non può che essere unità vivente”.

Il catalogo della mostra è curato dall’Istituto Grafico EditorialeItaliano (IGEI), diretto da Rodolfo Rubino.

Segnalazione di Maurizio Vitiello