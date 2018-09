Weekend d’Eccellenza: trasferta in Irpinia per il San Vito Positano. Costa d’Amalfi-Battipagliese senza tifosi bianconeri

In questo weekend d’Eccellenza è in programma la quarta giornata del campionato del girone B, in cui sono protagoniste le tre formazioni delle due Costiere. Partiamo dalla Penisola Sorrentina, con il Sant’Agnello impegnato quest’oggi in casa con il Solofra. La formazione azzurra di Serrapica, in questo inizio di campionato sta dimostrando di potersela giocare con tutti, riuscendo tuttavia a racimolare punti solo in trasferta. Il Solofra è un avversario ostico, ma che mostra una certa solidità in occasione delle partite casalinghe.

Il San Vito Positano dopo il recupero della gara di Coppa Italia con l’Agropoli (persa 2 a 1), va in trasferta al Roca sul campo del San Tommaso, squadra con un buon rendimento in questo inizio campionato. I giallorossi di mister Macera non sono da meno, crescendo gara dopo gara, perfezionando il gioco e migliorando l’intesa del gruppo. Il Costa d’Amalfi invece ospita la Battipagliese del nuovo trainer Pietropinto, che sembra aver portato entusiasmo nel gruppo delle zebre, ma lo Stadio Comunale Franco Amato porta bene ai costieri. Quest’oggi a Tramonti non ci saranno tifosi bianconeri, infatti è stata vietata la trasferta dai locali carabinieri “per motivi di ordine pubblico”.

Calendario

Sabato 29 settembre – Ore 15.30

FC Costa d’Amalfi-Battipagliese 1929

Eclanese Calcio 1932-Valdiano

FC Sant’Agnello-Solofra

Polisportiva Santa Maria Cilento-Audax Cervinara Calcio

San Tommaso Calcio-San Vito Positano

Domenica 30 settembre – Ore 15.30

Agropoli 1921-Castel San Giorgio Calcio

Faiano 1965-Palmese 1914

Scafatese Calcio 1922-Virtus Avellino 2013