Il violinista Gianluca Russo di Piano di Sorrento nell’orchestra del concerto “La notte di Bocelli”

Questa sera su Rai1 in tanti stanno seguendo il concerto «La notte di Andrea Bocelli» dall’Arena di Verona. Ma da Piano di Sorrento in molti hanno un motivo in più per guardare mamma Rai. Nell’orchestra che accompagnerà l’artista toscano, infatti, c’è anche un violinista carottese. Si tratta di Gianluca Russo, 24 anni, figlio di Rosanna Frasso, maestra di canto e direttrice della Schola Cantorum San Francesco di Sorrento. Gianluca ha iniziato il percorso di studi presso la scuola ad indirizzo musicale “Michele Massa” di Piano di Sorrento, per poi iscriversi al Liceo scientifico Salvemini di Sorrento. Dopo la maturità si è iscritto al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, laureandosi con il massimo dei voti e la lode. Nell’estate 2011 fa parte della Juniorchestra del Conservatorio “Santa Cecilia”, esibendosi a Roma e a Villa Rufolo in Ravello. Dal 2007 collabora con varie associazioni corali e orchestrali, tra cui: orchestra del Teatro di San Carlo, Fondazione Arena di Verona, Teatro Municipale “G.Verdi”, Cappella musicale “Sant’ Antonino”, Orchestra da camera “Carlo Gesualdo”, Orchestra Filarmonica di Benevento, Orchestra giovanile “Napolinova”, Orchestra Collegium Philarmonicum, Orchestra sinfonica “Claudio Abbado”, Orchestra Filarmonica Campana (in qualità di spalla) e Schola Cantorum “San Francesco”. Con quest’ultima ha tenuto numerosi concerti come solista (Santuario di Pompei, Basilica di S. Francesco ad Assisi e Basilica Pontificia a Città del Vaticano). Gianluca si dichiara molto emozionato per l’evento di questa sera ma, allo stesso tempo, è soddisfatto dei risultati raggiunti. E la penisola sorrentina è orgogliosa di poter applaudire un ragazzo così giovane che, grazie ai sacrifici e alla dedizione nello studio, nonché all’innegabile talento, sta riuscendo a farsi spazio nel panorama musicale.