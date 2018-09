Vincenzo De Luca: “Voglio Salerno come una bomboniera”

Vincenzo De Luca, ancora una volta protagonista sia nei modi di fare che nei modi di parlare, abbastanza scaltro e tosto quando si parla della sua città, Salerno, quella che lo ha permesso di diventare Presidente della Regione Campania tra l’altro. Adesso sta pretendendo che Salerno diventi come una bomboniera dato che in Salerno Pulita, l’azienda Spa che si occupa della gestione di servizi di pulizia, igiene ambientale e Raccolta differenziata; ci lavorano ben 450 dipendenti ma purtroppo non tutti con regolare contratto lavorativo. Dunque il governatore promette di stabilizzarli sotto quest’aspetto entro la fine del mese di settembre. Sarebbero ben 130 i dipendenti precari. Dall’altro lato, però, De Luca vuole vederci chiaro dato che comunque l’azienda possiede un personale raddoppiato rispetto a quello della città di Modena che è più grande di Salerno e non è possibile, secondo lui, che Salerno sia così sporca in proporzione al numero di lavoratori che ci sono all’interno di un’azienda che dovrebbe garantire una maggiore pulizia, la vivibilità del territorio e la tutela massima dell’ambiente.