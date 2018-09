Vietri sul Mare, i vandali colpiscono di nuovo il “ciucciariello” di Dolker

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Non trova pace il “ciucciariello” di Piazza Matteotti. Secondo quanto riportato da Salerno Notizie, il simbolo della ceramica vietrese è stato nuovamente vandalizzato. L’ennesimo sfregio alla nota opera del Richard Dolker è stata infatti colpita ad un orecchio. L’ultima volta, nel marzo di quest’anno, fu reciso sempre l’orecchio destro ed inoltre furono danneggiate anche le vasche della fontana, mentre qualche anno fa il simpatico asinello verde scomparve dal piedistallo, ritornandovi in maniera misteriosa.

Gli abitanti di Vietri sul Mare, in attesa che viene “restaurato” l’orecchio, si chiedono perché non viene installato un impianto di videosorveglianza in questa piazza, soggetta a tali vili atti contro il patrimonio artistico. Infatti altri oggetti simbolo in ceramica sono stati brutalmente vandalizzati in questi anni. Il “ciuccio” o l’asino, animale simbolo dell’economia della Costa d’Amalfi, resta nella memoria storica delle comunità costiere come l’inseparabile mezzo di trasporto, adoperato ampiamente sia nel contesto agricolo che in quello commerciale, facendo da sponda all’economia dei borghi pescherecci che traevano beneficio dal mare. (Foto di repertorio)