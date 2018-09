Vietri sul Mare. Un podista salernitano di 68 anni stroncato da un infarto fulminante

Giannino Tuberosa, un podista 68enne di Salerno, ieri mattina aveva raggiunto la cittadina di Vietri sul Mare per godersi una passeggiata circondato da uno scenario unico e suggestivo. Dopo essersi dedicato a quella che era la sua grande passione, le lunghe passeggiate appunto, l’uomo si era fermato in un bar per gustarsi un caffè e poi fare rientro nella sua Salerno, quando è stato colto da un improvviso malore. Immediatamente è stato allertato il 118 di Vietri il cui personale, giunto velocemente sul posto, ha cercato di rianimare il 68enne ma per lui era già troppo tardi. A stroncarlo, con molta probabilità, un infarto fulminante.