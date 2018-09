Vietri sul Mare. Delle immagini che stanno facendo il giro dei gruppi tematici su Facebook e che stanno suscitando non poca rabbia tra gli abitanti. Stiamo parlando della situazione in cui versa la zona della stazione, dove i rifiuti abbandonati la fanno da padrone. Scrive Ida Potenza:

“…vedo questo scempio ogni giorno e non posso stare in silenzio. Come si fa a mantenere così l’unica Stazione della Costiera Amalfitana? Spiegatemelo perché io non riesco a capire. Ogni giorno provo rabbia per questo stato di cose. I turisti che arrivano qui cosa devono pensare? Spero che qualcuno sappia la risposta. …Finiamola di dire che Vietri deve costare oro, la gente deve pagare quando viene qui, che siamo il Primo paese della Costiera Amalfitana e bla bla bla… ma dove? In queste condizioni vale ben poco. Quello che abbiamo di prezioso è il panorama”.

Il tutto ruoterebbe intorno al fatto che l’area a detta degli addetti alle pulizie delle Ferrovie dello Stato è di competenza comunale, ma il Comune sarebbe di diverso avviso.