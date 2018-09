Vietri sul Mare, scarichi condominio su strada pubblica: scatta l’ordinanza

Scarichi condominiali sversati in strada pubblica. E’ quanto è stato accertato dal comando della Polizia di Vietri sul Mare, in seguito ad un controllo in zona Corso Umberto I. E’ stato rilevato come nelle giornate di pioggia i canali di gronda e le condotte pluviali di un fabbricato della zona scaricano le acque meteoriche sulla strada pubblica, tutto ciò causato dalla rottura e fatiscenza per vetustà delle condotte e canali di gronda del suddetto

fabbricato.

Questo potrebbe creare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per questo il Comune si è subito attivato. E’ scattata l’ordinanza con la quale si ordina all’amministratore condominiale quanto segue:

DI PROVVEDERE “ AD HORAS ” AD ESEGUIRE I LAVORI DI CUI IN NARRATIVA PER LA ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI IMPROPRI, OVVERO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE DEL FABBRICATO AI SENSI DEL D.LGS.VO 152/2006 E S.M.I.;

DEPOSITARE ENTRO E NON OLTRE GIORNI 30 ( TRENTA) PRESSO L’AREA TECNICA DEL COMUNE, APPOSITA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO ATTESTANTE L’AWENUTA OTTEMPERANZA DI QUANTO ORDINATO.