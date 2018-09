In un vicolo di Vietri sul Mare compare un materasso e la gente non ci sta. L’immagine caricata da un utente di un gruppo Facebook lascia davvero sconcertati, e gli abitanti del posto hanno tutte le ragioni per aver manifestato la propria rabbia dinanzi ad una scena del genere. Addirittura c’è chi ha commentato: “Non ci credo, diteci che è un fotomontaggio”. E purtroppo non lo è. C’è chi prova a trovare una spiegazione valida: “Lì vicino c’è il punto di ritiro, forse sarà caduto”, ma qualche altro utente ha precisato come in realtà il punto di ritiro sia più avanti nel vicolo. Insomma, tutti sono concordi nel fatto che sia davvero indegno vedere una scena del genere, a pochi passi dall’ingresso delle abitazioni…E poi c’è chi ci scherza su: “Magari è stato fatto per qualche turista che era stanco”.