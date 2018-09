Vietri sul Mare, lutto in città: se n’è andato improvvisamente il vigile Valter Belmonte

Tremendo lutto in Costiera Amalfitana. Se n’è andato a soli 56 anni, infatti, Valter Belmonte. Valter era luogotenente della Polizia Locale. Una persona gentilissima e disponibilissima che era apprezzata e stimata da tutti in città: ancora non sono note le cause del decesso, fatto sta che la sua scomparsa lascerà un vuoto incolmabile tra i suoi compaesani.

PositanoNews si stringe attorno alla famiglia.