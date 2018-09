A Vietri sul Mare l’evento Artinsieme lunedì 10 settembre. I particolari

Vietri sul Mare. Si terrà lunedì 10 settembre dalle 21:00 nella splendida cornice della villa Comunale l’evento ARTinsieme, un momento speciale in cui si intrecciano Musica, Arte bianca e Sociale sotto un cielo stellato riscaldato dal pathos del pubblico.

L’evento organizzato dall’Associazione Pasticcieri si Nasce e dall’Accademia di Pasticceria e del Buon Gusto Mediterraneo “A. Pirpan” è stato fortemente voluto dall’amministrazione, che sin dai momenti ha visto il consigliere Massimiliano Granozi ed il Sindaco f.f. Marcello Civale dialogare e aprire le porte ad ARTinsieme, solo prima tappa di tanti altri momenti futuri volti a valorizzare il territorio tramite la musica e l’Arte bianca.

“L’associazione Pasticcieri si Nasce” svolge un’importante funzione sociale anche grazie ai corsi che sviluppa sul territorio di Albori dedicato alle diverse abilità al fine di abbattere tutte le barriere dalle mentali alle fisiche – Ha chiosato l’assessore, Giovanni De Simone – Sin dai primi momenti abbiamo aperto le porte alla manifestazione consci dell’importanza e del risvolto positivo in ambito del marketing territoriale”.

L’evento dopo i saluti istituzionali vedrà le esibizioni musicali di Lighea, di Gianni Testa, di Paily, del Baritono Felice Tenneriello, del Duo Peppe Cirillo & Arianna Morabito con al Pianoforte il Maestro Ciro Barbato che è anche il responsabile artistico musicale dell’evento, ed un Cooking Show a cura del Maestro Fulvio Russo, presidente dell’Associazione Pasticcieri si Nasce.

E proprio il Maestro Ciro Barbato, Direttore d’Orchestra, Pianista e Produttore discografico per diversi programmi RAI e MEDIASET, nonché responsabile della Campania per le selezioni di AREA SANREMO TOUR il prestigioso Contest che porta giovani talenti sul palco dell’Ariston di SANREMO, ed il Maestro Gianni Testa, Vocal Coach, Songwriter, Producer e Giudice presso The Coach, saranno i protagonisti della serata, a loro, infatti, verrà riconosciuta la presidenza onoraria dell’Accademia “A.Pirpan” a suggellare una sinergia Musica-Arte Bianca destinata a produrre tanti eventi futuri di risonanza nazionale, e che prevede anche l’apertura di una Accademia di Alta formazione artistica per cantanti, musicisti, attori.

Conducono la serata le giornaliste Maria Puca e Imma Della Corte.

“L’arte Bianca è sempre più non solo un momento di delizia per il palato ma anche un momento di emozioni, cucinare insieme ai miei ragazzi Marianna Apicella, Nadia D’Ursi, Franco Pisacane, Salvatore Santoriello, Alfonso Senatore e Daniele Smalin sarà fonte di Pathos, di una magia che vedrà coinvolto il pubblico. – Ha chiosato il maestro Fulvio Russo – La mia sfogliatella della solidarietà, gluten free, è l’emblema della mia arte bianca aperta a tutti, creata per tutti, un momento di unione e condivisione per tutti i palati, senza barriere. ARTinsieme è un evento importante, fulcro di una pianificazione di Marketing in cui saranno svolti corsi e si punterà a valorizzare tutte le risorse artistiche del territorio nel Mondo. Musica ed Arte Bianca creeranno un momento di pathos e partecipazione sensoriale quanti interverranno alla manifestazione.”

Tanti gli imprenditori locali che hanno appoggiato la manifestazione in attesa con il pubblico di vedere il cooking show e di sentire il meraviglioso timbro vocale di Lighea, cantautrice e attrice teatrale italiana che fra gli altri brani canterà il conosciutissimo Rivoglio la Mia vita presentato a Sanremo nel 1995, la giovanissima promessa del Pop internazionale Paily, Gianni Testa, il Baritono Felice Tenneriello, il Duo Peppe Cirillo & Arianna Morabito, accompagnati al Pianoforte dal Maestro Ciro Barbato vedrà la musica fondersi con i colori del mare e del cielo, intrecciando l’arte e le meravigliose coste della Divina, nei vivi colori che vestono la Villa Comunale.