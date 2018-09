Vietri sul Mare-Cava de’ Tirreni: bambino di sei anni investito mentre attraversa la strada: chiusa Statale 18

Incidente poco fa sulla Statale 18, tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, precisamente in zona Molina. Un bambino di sei anni è stato investito da uno scooter, a bordo del quale vi era una ragazza, mentre attraversava la strada insieme al padre. L’impatto è stato violento: il piccolo è stato sbalzato via e ha fatto un volo di diversi metri sull’asfalto. Subito sono stati allertati i sanitari del 118 per prestare i soccorsi al piccolo che ha perso i sensi. Intervenuta anche la Polizia Municipale, mentre il tratto di statale 18 è stato chiuso momentaneamente.