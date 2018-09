Vico Equense. Stamane presso la sede Giovanni Pascoli dell’Istituto Comprensivo Costiero “Pascoli-Scarlatti” ubicata a via Sconduci, alla presenza dei genitori dei nuovi e prossimi alunni e degli insegnanti che prenderanno in carico gli studenti, il Dirigente Scolastico dott.ssa Debora Adrianopoli, ha dato il via ai sorteggi per l’assegnazione degli scolari iscritti alle prime classi dell’infanzia (3 anni), primaria e secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2018/19.

Si pubblica quindi l’esito del sorteggio delle sezioni in abbinamento ai rispettivi gruppi classe, avvenuto pubblicamente in data 06/09/2018.

CLASSI PRIME (3 ANNI) SCUOLA INFANZIA

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO