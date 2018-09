Vico Equense. Il Sindaco conferisce l’incarico di responsabile dei servizi Patrimonio ed Ufficio Europa al Geometra Francesco Saverio Iovine

Vico Equense. Questo Comune è privo di figure dirigenziali e alcuni Servizi, anche al fine di ottemperare alla prevista rotazione dei responsabili, sono stati attributari di un surplus di carichi gestionali che comportano un rallentamento della macchina burocratica ed un ritardo/affanno per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La spesa sostenuta per l’attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative, quella da tenere a base di riferimento per l’anno 2016, è rimasta del tutto invariata nella sua quantificazione totale, tanto da poter consentire il ripristino di un ulteriore incarico rispetto al numero dei titolari attualmente presenti (n. 6 anziché n. 9 del 2016).

Per tutto ciò il sindaco Andrea Buonocore ha stabilito di conferire al geometra Francesco Saverio Iovine (già responsabile del Servizio “Programmazione e Progettazione, Lavori Pubblici, Ufficio Europa”), dipendente comunale inquadrato nella categoria “D“, l’incarico dell’area di posizione organizzativa in qualità di Responsabile dei Servizi Patrimonio (già in capo al Segretario Comunale Salvato) e l’Ufficio Europa.

Viene stabilito, inoltre, che l’incarico avrà la durata dalla data dal 1^ ottobre 2018 e fino al 31 maggio 2019 e che potrà essere rinnovato con apposito provvedimento. Si attribuisce all’incaricato un trattamento economico accessorio complessivo di 6.000,00 € annui (oltre al proprio compenso da dipendente comunale) da rapportare al periodo relativo al conferimento dell’incarico de quo, comprensivo dei ratei della tredicesima mensilità da corrispondersi mensilmente contestualmente alla liquidazione delle competenze stipendiali.

Alla scadenza dell’incarico si provvederà ad attribuire l’importo della retribuzione di risultato a seguito di valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione, controllo di gestione e strategico. L’incarico potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Al responsabile sono conferite le funzioni gestionali di cui all’art.107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000.