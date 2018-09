Vico Equense. Scuola: oggi, 10 settembre si comincia, primo giorno di scuola per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Caulino. Mercoledì le altre scuole

Vico Equense. Si torna a scuola. I primi a iniziare le attività didattiche sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino”, che esercita la sua azione sul territorio collinare della città di Vico Equense (Moiano, Sant’Andrea, Massaquano e Arola). Più di 1200 i bambini e i ragazzi che stamattina, 10 settembre 2018, sono tornati sui banchi di scuola.

Poi la campanella suonerà anche per gli altri Istituti del territorio. Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprende anche il servizio di scuolabus, tranne per gli studenti che abitano a via Nuova Belvedere a Massaquano, che assicura il Sindaco Andrea Buonocore dovranno attendere ancora qualche giorno.

Questa mattina, il Primo cittadino unitamente all’Assessore ai lavori pubblici Gennaro Cinque, ha effettuato un sopralluogo per la messa in sicurezza della strada, che è interessata da lavori. Lo scuolabus per gli studenti che abitano a Belvedere e frequentano la scuola primaria e media di Sant’Andrea e Massaquano, per il momento, sosterà all’incrocio di via Nuova Belvedere – via Del Monte, dove attenderà i ragazzi per accompagnarli nei vari istituti scolastici.

“A tutti i nostri studenti, – commenta il Sindaco Andrea Buonocore – dai più piccoli ai più grandi, ai dirigenti scolastici, al personale docente e non docente, a titolo mio personale e dell’amministrazione comunale voglio augurare un entusiasmante e proficuo anno scolastico 2018/2019.

Il mio auspicio è una scuola – continua Buonocore – che coinvolga l’alunno e che sia tale da favorire in lui il potenziamento delle competenze. Una scuola racchiusa nel motto ereditato da Benjamin Franklin: “Dimmelo, e me lo dimenticherò. Insegnamelo, e lo ricorderò. Coinvolgimi, e lo imparerò” ”.

