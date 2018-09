Vico Equense. Questa sera il Comitato Spiaggia SuperAbile insieme a Laura Cuomo de La Grande Onda ha effettuato il primo sopralluogo presso la banchina della Marina d’Aequa (Seiano – Vico Equense) insieme all’assessore all’Urbanistica/Pianificazione del territorio/Arredo urbano/Verde pubblico/Demanio Angelo Castellano, al Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano e al signor Paolo Staiano, imprenditore con Bar e Noleggio Imbarcazioni e parte del “Consorzio – Cooperativa Sant’Antonio della Marina Aequa” per rendere la banchina accessibile alla disabilità.

Si provvederà non solo a richiedere l’adeguamento delle passerelle degli aliscafi che fanno tappa presso la Marina d’Aequa, ma anche a dotare la banchina di una gruetta che consenta al diversamente abile in sedia a rotelle di poter salire in tutta sicurezza sulle piccole e medie imbarcazioni.