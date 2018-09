Vico Equense. Prorogata fino al 30 settembre la “Immersive Experience” di Van Gogh al Palazzo Municipale

Vico Equense. Il visitatore proverà la straordinaria esperienza di immergersi completamente nei quadri del celebre artista impressionista.

La “Immersive Experience” interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro ai dipinti di uno dei pittori più amati di tutti i tempi dando vita ad un nuovo modo di conoscere e vivere l’arte.

Grazie anche all’utilizzo di speciali visori da realtà virtuale, il pubblico vivrà l’emozione di passeggiare in un mondo 3D estremamente realistico. In ogni scena, i visitatori potranno percepire e vedere l’ambiente ed il paesaggio con gli occhi di Vincent Van Gogh. In alcuni momenti le loro mani potranno addirittura contribuire a dipingere l’opera che stanno esplorando.

L’obiettivo è approfondire la conoscenza di Vincent Van Gogh e del suo mondo attraverso le sue opere, esplorando il contesto creato dal pittore e l’interpretazione che l’artista ha dato di ciascun dipinto.

La mostra, inaugurata lo scorso 6 agosto, proseguirà fino al prossimo 30 settembre, tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00 , nell’atrio del Palazzo comunale di Corso Filangieri. L’ingresso alla mostra avrà un costo di 6 euro a persona, 3 euro, invece, per tutti i cittadini di Vico Equense. La manifestazione è organizzata da Alta Classe Project con il patrocinio del Comune di Vico Equense, assessorato al Turismo.

Corso Filangieri N.90 Atrio Palazzo Comunale di VICO EQUENSE (NA)