Il Convento di San Francesco di Vico Equense è situato in un posto incantevole dove si possono ammirare il Vesuvio, il Golfo di Napoli, parte della penisola sorrentina, e le isole del golfo. Il complesso conventuale di San Francesco con la caratteristica mole rossa del suo campanile, sorge nel Seicento, intorno alla più antica chiesa di Santa Maria a Chieja. Numerosi sono i matrimonio al convento e anche per chi non si sposa lì molti giovani sposi scelgono come set fotografico il belvedere adiacente alla Chiesa, ovvero ”il paradiso di Frate Cosimo”. Fu Frate Cosimo a far costruire un giardinetto difronte al convento con statue e monumenti scolpiti dall’ artista Emilio Greco, ma dalla sua morte avvenuta nel 2011, questo posto è sempre più trascurato. Con un panorama mozzafiato, clima tipico del luogo meraviglioso, ma tutto questo stona con l’abbandono, l’erbaccia cresce ovunque, nelle aiuole che dovrebbero ospitare alberi, tra le mattonelle.

