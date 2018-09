L’OASI per definizione è un luogo di ristoro, di vita e non a caso si è voluto usare questo termine per identificare un luogo paradisiaco, in mezzo al verde, un posto da favola. Quando ci si va per la prima volta, il percorso è abbastanza agevole, ma di impatto per gli scorci panoramici mozzafiato, si rimane colpiti da quello che in un angolo di montagna si ha davanti agli occhi; uno strapiombo di montagna e giù una spianata, con tanti alberi da frutto, amache e tende da campeggio. Ad abbellire e caratterizzare il luogo in tutta la sua bellezza è la mattonella opera d’arte in ceramica del maestro Luigi Savarese, che insieme ad Aurora Coppola e Giusy Breglia con i ragazzi diversamente abili del centro “il cielo in una stanza” si sono impegnati a realizzare. Lo slogan “camminare in sicurezza” ci riporta all’altro protagonista di questo meraviglioso itinerario è Luca Coppola, una guida di eccellenza (AIGAE) che fu il primo a pubblicizzare questo sentiero grazie all’ospitalità di Gaetano e la fidanzata Carmela.

Ma Mario chi è ? E’ colui che prima coltivava questo terreno tutti i giorni, un esteta, un contadino, sicuramente un amante delle natura e della bellezza, un personaggio che ognuno ricorderà ed apprezzerà, non appena vedrà il paradiso in terra! L’oasi di mario per l’appunto!

Indicazioni per il sentiero

– Sentiero turistico facile

– Indossare abbigliamento a strati e scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita

– Lunghezza: 5 km

– Picnic nel bosco con prodotti tipici

– Possibilità di parcheggio gratuito

– Adatto ai bambini

– Gli animali sono sempre bene bene accetti!

– Dislivello: + 100 metri

– Il tour viene condotto dalla guida AIGAE Luca Coppola

DOVE: Chiesa Santissimo Salvatore, via San Salvatore, Vico Equense (NA)