Vico Equense. “L’immobile comunale di Pietrapiano – si legge in un comunicato a firma di Agostino Cafiero e Giuseppe Alvino – noto a tutti i residenti e non come l’ex scuola di Pietrapiano, è in VENDITA. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale inserendolo nel Piano Triennale delle Alienazioni 2019-2021. In particolare dai documenti si può leggere che la vendita dovrebbe avvenire nell’anno 2019.

L’ex scuola di Pietrapiano è da sempre stata luogo di socialità e di incontro, prima la scuola, poi centro culturale/ricreativo per giovani e adulti e infine negli ultimi anni asilo nido.

A nostro avviso è sbagliata la VENDITA di un immobile comunale, perché priva le generazioni future di strutture e luoghi da destinare ad attività sociali, culturali e ricreative, in particolar modo se avviene senza coinvolgere e informare PREVENTIVAMENTE la cittadinanza e le associazioni del territorio.

Ci opponiamo a questo ATTEGGIAMENTO e chiediamo a tutti i residenti e non di aiutarci in questa battaglia di civiltà e giustizia. Aiutaci a dire con ancora più forza NO alla VENDITA, SI alla VALORIZZAZIONE!!! FIRMA LA PETIZIONE

Per informazioni pagina facebook “No alla Vendita dell’Immobile di Pietrapiano”.