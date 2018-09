Vico Equense. Monte Faito, Pino De Vivo: “Carissimo Presidente Tristano, ma i materiali della frana mischiati con prodotti di risulta?”

VicoEquense. “Carissimo Presidente Tristano, presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari – si chiede Pino De Vivo – Se avesse evitato questo suo annuncio insipito e privo di alcun senso avrebbe di sicuro fatto più bella figura.

Sono mesi che, non per colpa sua, al Faito è stato scaricato materiali della Frana mischiati con innumerevoli prodotti di risulta. Vero o falso?

Io personalmente le ho mandato foto, e video a riguardo. Vero o falso?

In occasione del Faito Doc Festival,sembra, che Claudio d’Esposito le abbia chiesto e verbalmente denunciato di questa discarica, anche perchè eravate a pochi metri. Vero o falso?

È vero al Faito si fanno molte “chiacchiere” e lo sa perchè? Adesso le faccio un disegnino. Al Faito fino ad ora cioè prima della sua nomina, ad honoris, si sono fatti troppi” Fatti” ed ecco lo stato che lei ha trovato.

Allora invece di polemizzare di chi abbia detto o non detto, si concentri sui fatti! E capisco non è colpa sua ma adesso con la carica che lei ricopre, purtroppo, ne è, secondo molti, anche responsabile.

Ci avremmo aspettato un rassicurazione, una promessa di un controllo imminente, una perizia per accertare di cosa siamo stati invasi al Faito insomma se per piantare un albero occorre il permesso dell’Ente Parco, come mai per scaricare materiale del genere no?

Questo se lo chiedono in tanti. Allora io, noi, non abbiamo nessun astio o interessi di alcun genere contro di lei, solo il benessere incondizionto del Faito.

La dignità, è vero c’è chi ce l’ha, e chi pensa di ….fotografarla. Le auguro buon lavoro e confidi in una collaborazione costruttiva da parte mia, nostra, come dice lei, senza chiacchiere” conclude Pino De Vivo.