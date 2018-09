Vico Equense, lavori di pavimentazione: ecco le strade chiuse tra domani e venerdì 14 settembre

Traffico interdetto per i lavori di pavimentazione in località Sant’Andrea, nel comune di Vico Equense. Nei prossimi giorni, tra domani 12 settembre e venerdì 14 settembre, non sarà possibile transitare a via Penito e via Pentema a causa delle imminenti operazioni di rifacimento dell’asfalto in questi tratti di strada: il divieto di transito sarà valido tra le ore 8 e 18.