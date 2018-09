VICO EQUENSE: LA GELATERIA “GABRIELE” TRA PASSIONE E TRADIZIONE

La Gelateria Gabriele, uno dei simboli della tradizione culinaria di Vico Equense, conta 70 anni di esperienza e tradizione tramandate in famiglia in cui dalla semplice produzione del latte si è passati alla trasformazione in vari prodotti, tra cui ovviamente il famosissimo gelato di Gabriele.

Dal 1990 è stata aggiunta anche una linea dedicata alla produzione di prodotti tipici locali, di cui si occupano circa una dozzina di artigiani, i quali sono in parte componenti della famiglia. Tra i vari prodotti, confetture di agrumi, liquori di limoni della Penisola, verdure sott’olio.

Alla domanda ‘’quali sono i vostri progetti per il futuro?’’ rispondono: ‘’crescere e ampliarsi è giusto, ma per noi l’aspetto più importante è mantenere l’equilibrio tra qualità e quantità, senza dimenticare che siamo nati come artigiani e rimarremo tali.’’ Inoltre, aggiunge: ‘’ il rapporto con la clientela è fondamentale ed è ciò che facilmente si perde nel nostro campo se si mira soltanto alla quantità’’