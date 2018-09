ANTEPRIMA . Vico Equense incendio a Monte Comune le fiamme visibili da Positano. Mentre tutti sono distratti dalla Festa del Pesce nella perla della Costiera amalfitana e dalla Festa di San Michele a Piano di Sorrento in Penisola sorrentina i piromani ci riprovano. Altre fiamme ci sono state segnalate ad Agerola, all’altezza di Praiano , ma molto al di spora del Sentiero degli Dei , ma sembra siano state già controllate. Nei giorni scorsi assediati dalle fiamme Amalfi e Maiori. Vi aggiorneremo su eventuali evoluzioni. Possiamo assicurare che ora non ci sono rischi per la circolazione sulla S.S. 163 Amalfitana.

Foto di Apertura Luigi Ercolino poi Maria Luisa De Simone

Aggiornamento delle ore 20,00

Positanonews ha contattato il vice sindaco di Positano Francesco Fusco che si è attivato “Ho contattato la Comunità Montana e la Regione Campania, ANAS e tutti gli enti interessati. L’incendio è nella zona alta non c’è rischio per la circolazione”. Abbiamo provato a contattare anche il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ed il vice Gennaro Cinque, l’ Associazione Volontari del Faito ( AVF ) sta monitorando la zona come ci riferisce il nostro giornalista Enrico Di Palma ” Mi hanno detto che più tardi forse scriveranno un comunicato ma Mi dicono: “Non credo che la si possa intervenire da terra xk sta nella scarpata e il continuo di ieri”