Vico Equense. Giovedì proiezione del film Fortapàsc in ricordo di Giancarlo Siani

Vico Equense. Manifestazioni contro le mafie per celebrare l’intitolazione del piazzale antistante il Comune di Vico Equense a Giancarlo Sani. Dal 19 al 21 settembre la Mehari, l’auto sulla quale il giornalista fu ucciso, il 23 settembre del 1985, sarà a Vico Equense.

Tra le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale, giovedì 20 settembre, alle ore 20.00, nella sala delle Colonne alla Santissima Trinità e Paradiso, proiezione del film “Fortapàsc” di Marco Risi, pellicola che ripercorre la vita del giovane giornalista.

Fortapàsc è un termine volutamente storpiato che evoca il Fort Apache della tradizione western rendendo il senso dell’assedio alla città da parte della malavita. Nello stesso tempo descrive la drammatica situazione partenopea nei giorni dall’assassinio di Siani.

Mentre i cronisti vittime della mafia sono stati numerosi, Siani è l’unico giornalista eliminato dalla camorra perché nelle sue coraggiose inchieste per Il Mattino (prima da Torre Annunziata e poi da Napoli) aveva il difetto imperdonabile di informarsi, di verificare le notizie, di indagare sui fatti e di denunciare i misfatti. Ci sono voluti 12 anni e alcuni pentiti per assicurare finalmente alla giustizia i responsabili del delitto attualmente ancora in carcere.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense