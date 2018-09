Vico Equense. Giancarlo Siani, Uno di Noi PROGRAMMA COMPLETO

Vico Equense. Qui di seguito il PROGRAMMA COMPLETO dei festeggiamenti in città in onore di Giancarlo Siani, insieme all’intitolazione del Piazzale a Lui dedicato.

Mercoledì 19 settembre:

la Mehari arriva a Vico Equense

ore 10.00 – Piazza Mercato

Gli studenti delle scuole del territorio accolgono la Mehari, che resterà esposta fino al 21 settembre

Partecipazione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania

ore 19.00 Museo Asturi – Piazza Mercato

Presentazione del libro “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone.

Giovedì 20 settembre:

ore 18.30 – Sala delle Colonne – SS. Trinità e Paradiso

Premio “Giancarlo Siani, uno di noi”,

dedicato ai testimoni e operatori di verità e giustizia per la felicità urbana al giornalista Paolo Borrometi. Interverrà il Generale dei Carabinieri Gabriele Sensales, già Comandante della compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata, un ufficiale di grande valore con il quale quotidianamente si confrontava per capire quanto accadeva in città.

ore 20.00 – Proiezione del film Fortapàsc

Venerdì 21 settembre:

CERIMONIA DI INTITOLAZIONE

ore 10.30 – Piazzale antistante il Comune di Vico

Equense

Presiederà il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

La Cittadinanza è invitata

Il Sindaco

Andrea Buonocore