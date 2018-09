Vico Equense. Domani riprendono gli allenamenti per l’ASD Vico Equense 1958 dopo la vittoria in Coppa Italia

Vico Equense. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani a Massaquano. Mister Spano ha concesso due giorni di riposo ai suoi dopo il successo in Coppa Italia in casa della Maued (0-2 con reti di Raganati e Granato).

Una prova confortante che rappresenta un buon viatico per la sfida di esordio in campionato contro il Poggiomarino, per la quale tornerà disponibile anche Ciro Porzio.

La “prima” stagionale ha svelato anche il nuovo capitano del Vico: la scelta è ricaduta su Francesco Savarese, figlio del Presidente Nello, giovane ma già da considerare una bandiera della squadra: “Sono molto felice di questa investitura – spiega Savarese – perché ho nel cuore da sempre le sorti del Vico e sono visceralmente legato alla mia cittadina. Spero di onorare la fascia che porterò al braccio perché l’ho voluta fortemente”.

Savarese fa della cultura del lavoro, dentro e fuori dal campo, una delle sue peculiarità. Contro la Maued ha stretto i denti dopo aver avuto problemi alla caviglia in settimana e durante il match ha traslocato da sinistra a destra: “Dobbiamo cercare di farci trovare sempre tutti pronti perché il gruppo è competitivo. È stato importante partire bene e farlo contro una squadra molto battagliera come la Maued. Ne incontreremo tante di avversarie che ci daranno filo da torcere anche sotto il profilo caratteriale e sarà importante rispondere colpo su colpo sperando poi di far prevalere la nostra tecnica”.

Il campionato è ormai alle porte, Savarese da buon capitano fissa gli obbiettivi del Vico: “Vogliamo fare bene, è scontato dirlo, ma per riuscirci sarà importante avere consapevolezza delle difficoltà che andremo ad affrontare e provare a superarle con lo spirito di squadra che dovrà contraddistinguere il gruppo”.

QUI IL RACCONTO DELLA PARTITA DI COPPA ITALIA CONTRO IL MAUED

MAUED-VICO EQUENSE 0-2

Prima partita stagionale e prima vittoria per il Vico Equense che nella sfida di andata di Coppa Italia in casa della Maued si impone con il classico risultato all’inglese segnando un gol per tempo. Buona la prova dei vicani che, dopo aver sbloccato il risultato con Raganati di testa, hanno chiuso il conto con Granato appena gli avversari sono calati.

Spano ha scelto il modulo 4-3-3 con Inserra playmaker e Staiano interno sinistro. Assente Porzio, davanti sono stati Arenella e Daddio ad affiancare Granato. Tra i nuovi acquisti, esordì anche per Navarra e Del Franco.

Il caldo ha condizionato l’avvio di gara, ritmi bassi ma dopo 10′ sono arrivate le prime due conclusioni del Vico con Arenella e Daddio, entrambe respinte da Di Fiore. Il portiere della Maued si è poi ripetuto su Granato. Al 16′ vantaggio ospite con Raganati di testa su corner di Staiano: stacco imperioso e palla all’angolino. Maued pericolosa al 23′ sugli sviluppi di una punizione con Crumetti, il cui destro è finito a lato di poco. Ottimo, invece, la parata di Navarra al 35′ su punizione forte e precisa di Farinelli mentre al 42′ è stato Savarese a provarci di destro per il Vico dopo una interessante percussione da sinistra. Ripresa al via con gli ospiti che hanno alzato i ritmi e timbrato il raddoppio con Granato al 10′ dopo aver già creato un paio di occasioni propizie: bello il destro del centravanti vicano dopo una azione imbastita da Arenella e Staiano.

Spano ha ridisegnato la squadra con Correale e D’Alessio ma il Vico non ha perso la sua intensità anche se la Maued ci ha provato in qualche circostanza ad accorciare il risultato. Ovviamente, i ritmi sono calati con il passare dei minuti. Il Vico ha gestito serenamente e portato a casa un risultato che sembra una ipoteca in vista del ritorno.

MARCATORI: Raganati 16′ p.t., Granato 10′ s.t.

MAUED Di Fiore, Crumetti, Esposito, Landieri, Marzocchi (dal 28′ s.t. Colasurdo), Guadino, Palladino (dal 1′ s.t. Lucarelli), Pezzella (dal 28′ s.t. Sannino), Toscanesi, Farinelli (dal 9′ s.t. Della Rossa), Luongo (D’Auria, Coppola, Cuomo, Cardinale, Parisi). All.: Marino

VICO EQUENSE Navarra, Imperato (dal 17′ s.t. D’Alessio), Savarese, Coppola (dal 31′ s.t. De Gennaro), Raganati, Del Franco, Staiano, Inserra (dal 31′ s.t. Borriello), Granato (dal 25′ s.t. De Simone), Arenella, Daddio (dal 17′ s.t. Correale) (Mosca, Mottola, Astarita). All.: Spano

ARBITRO: Rotondo di Frattamaggiore (Capasso-Ganzerli)

Spettatori: centocinquanta circa, si è giocato a Brusciano. Ammoniti: Inserra, Del Franco, De Gennaro, Savarese (V), Lucarelli, Della Rossa (M). Recuperi: 2′ p.t., 5 s.t.